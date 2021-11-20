Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал «СЭ» итоги произвольной программы «Гран-при» Франции.

«Ксюша — роскошная девочка, но очень сильно проскальзывает юниорское катание. Эти все недокруты из этой же серии. Девочка она безумно талантливая, у нее огромное будущее, но пока ей не хватает мяса. Является ли неудачный тройной аксель Косторной проблемой психологии? Нет, видно, что все прыжки, да не обидится Алена, немножко из последних сил, хотя техника у нее просто феноменальная. Меня больше всего расстроило, что она очень сильно показала, что после тройного акселя все кончилось. Она катала программу, просто делая одолжение, из-за этого программы не было от слова совсем. Были просто разбеги на прыжки, да еще музыка такая — Билли Айлиш. Если ее делать, то надо делать ее с какой-то идеей, концепцией, а там просто набор элементов под музыку, да не обидится на меня мой близкий, с моей точки зрения, друг Этери Георгиевна Тутберидзе, поскольку я всегда говорю в лоб, поскольку имею право, мне уже достаточно много лет», — сказал Жулин «СЭ».

Александр Жулин также прокомментировал катание Анны Щербаковой.

«Вот некоторые говорят, что Тутберидзе — тренер-монстр. А вы посмотрите, с кем она сидела. Она сидела с Косторной, а не выводила на старт Щербакову, которой в общем-то нужно было плечо Этери Георгиевны. Она понимала, что Косторная сорвала тройной аксель, ее надо было поддержать. Это дорогого стоит. Надеюсь, Алена это заметит и в следующий раз ответит ей двумя тройными акселями за такое поведение. А Щербакова — гений, монстр. С такого падения — четверной лутц: это всем мальчикам, вообще всем бы посмотреть, как человек упал с первого же элемента, да упал так, что можно было кости не собрать, а потом делает четверной флип, собирается на всю программу, да еще и с эмоциями и историей. Это моя любимая программа в этом году. Честь и хвала. Просто потрясающая девочка», — добавил Жулин

По результатам произвольной программы «Гран-при» Франции Анна Щербакова стала первой, Алена Косторная — второй. Российские фигуристки допустили падения во время своих выступлений.