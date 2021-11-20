Щербакова вышла в финал серии «Гран-при»
17:16
Чемпионка мира Анна Щербакова гарантировала себе участие в финале «Гран-при» нынешнего сезона.
У нее теперь две победы на этапах (в Италии и Франции). В сумме за оба турнира россиянка набрала 30 баллов и попала в финал.
Также участие в финале себе гарантировала японка Каори Сакамото. На последнем старте выступят шесть лучших фигуристок по итогам всех этапов.
Финал «Гран-при» состоится в японской Осаке с 9 по 12 декабря.
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