Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала российскую фигуристку Анну Щербакову героиней и бойцом.

«Аня — человек, а не робот. Она так хотела сделать два четверых впервые в сезоне. Она пошла на два, но первый прыжок сорвался. Дальнейший прокат программы показал, что это та фигуристка, на которую можно рассчитывать. Она боец и героиня. Уникальный четверной флип, фирменный каскад тройной лутц — тройной риттбергер — все было сделано прекрасно», — сказала Бестемьянова в разговоре с NEWS.ru.

По мнению Бестемьяновой, Алена Костороная была очень хороша в короткой программе, но в произвольной не все получилось.

«Уровень ее прыжков вырос. Он намного лучше, чем была некоторое время назад. Но не получился тройной аксесль. Однако видно, что она улучшает свою форму. Уверена, что у нее все получится», — заключила она.