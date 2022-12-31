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Сегодня, 17:20

Тарасова: «Мы справляемся с санкциями. Но это не значит, что всю оставшуюся жизнь мы должны не участвовать в международных соревнованиях»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» ответила на вопрос, справилось ли российское фигурное катание с наложенными санкциями.

«Справилась ли Россия с санкциями в фигурном катании? Мы справляемся с санкциями. Но это не значит, что всю оставшуюся жизнь мы должны не участвовать в международных соревнованиях. Наша федерация поддерживает наших спортсменов, наших тренеров. За это им большое спасибо. Они организовывают очень хорошие соревнования и сборы, на которых мы все всегда счастливы», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее МОК рекомендовал не допускать россиян к международным соревнованиям из-за ситуации на Украине.

Татьяна Тарасова
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