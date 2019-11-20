Загитова вместе с ее собакой снимутся в российском фильме

Олимпийская чемпионка Алина Загитова вместе со своей собакой Масару снимется в художественном фильме «Пальма» режиссера Александра Домогарова-младшего. По сюжету фильм будет похож на всемирно известную картину «Хатико: Самый верный друг», cообщает Sanspro.

Щенок породы акита-ину был подарен фигуристке премьер-министром Японии после победы в Пхенчхане-2018. Загитова стала второй на французском этапе серии «Гран-при» и теперь выступит на японском этапе серии, который пройдет в Саппоро с 22 по 24 ноября. для попадании в Финал серии ей достаточно попасть в тройку сильнейших.

Короткая программа женщин на турнире начнется 22 ноября в 10.50 по московскому времени.