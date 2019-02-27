Загитова получила премию "Серебряная лань"

Фигуристка Алина Загитова в среду была награждена премией "Серебряная лань" от Федерации спортивных журналистов России, как одна из лучших спортсменок 2018 года.

В 2018 году спортсменка завоевала серебряную и золотую медали на Олимпиаде в Пхенчхане, а также победила на чемпионате Европы в Москве.

Среди спортсменов лауреатами "Серебряной лани" стали лыжник Александр Большунов, гимнаст Артур Далалоян, хоккеист Павел Дацюк, футболист Артем Дзюба, пловец Климент Колесников, легкоатлетка Мария Ласицкене, борец Абдулрашид Садулаев, велогонщица Дарья Шмелева и лыжница и биатлонистка Екатерина Румянцева, выступающая в паралимпийском спорте.