В Татарстане может появиться школа фигурного катания Алины Загитовой
Глава Татарстана Рустам Минниханов в ходе Петербургского международного экономического форума встретился с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой и обсудил с ней проект создания в республике школы фигурного катания, сообщает пресс-служба главы региона.
Минниханов подчеркнул, что многие берут с фигуристки пример и ее навыки важно использовать для популяризации спорта среди молодежи в Татарстане.
Глава также отметил, что в республике уже есть опыт создания спортивных школ.
Ожидается, что в скором времени Загитова приедет в Казань с готовым предложением по созданию спортивной школы.
21-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях. Она не выступала с декабря 2019 года, когда заняла 6-е место в финале «Гран-при». Через несколько дней Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры.