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Турнир Kinoshita Group Cup 2026: где смотреть трансляцию произвольной программы у парв, о сколько начало прокатов 6 сентября

Турнир Kinoshita Group Cup-2026: где смотреть трансляцию произвольной программы у пар

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В воскресенье, 6 сентября, спортивные пары представят произвольные программы на турнире Kinoshita Group Cup-2026. Соревнования пройдут на «Токио Тацуми Айс Арене» в Токио (Японии). Начало — в 06.30 по московскому времени.

В турнире примут участие российские фигуристы Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы. В России официальной трансляции турнира не будет. В Японии Kinoshita Group Cup покажет телеканал CS TV Asahi ch2. Также организаторы предусмотрели официальную онлайн-трансляцию на платформе Ice Stars для болельщиков со всего мира. Стоимость доступа к международной трансляции турнира составляет 29,99 доллара, но оплата с российских карт невозможна.

По итогам короткой программы промежуточные первые три места занимают российские пары.

Спортивные пары. Короткая программа
1. Чикмарева/Янченков (Россия) — 72,30
2. Бойкова/Козловский (Россия) — 72,25
3. Мухортова/Евгеньев (Россия) — 70,81

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Фигурное катание
Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев
Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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