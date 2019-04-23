Татьяна Тарасова: "У Ковтуна были большие возможности, и он их не использовал"

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение четырехкратного чемпиона России Максима Ковтуна завершить карьеру спортсмена. По ее словам, фигурист видит, куда идет фигурное катание и что его усилий недостаточно для того, чтобы поддерживать даже шестое – десятое место.

– Настоящие тренировки у него были только в этом году, с ним было приятно работать, – приводит ТАСС слова Тарасовой. – Результаты в карьере у него должны были быть гораздо выше, он и половину того, что ему было предначертано судьбой не получил. У него были большие возможности и, на мой взгляд, он их не использовал. Он первым в мире прыгнул три четверных прыжка, теперь их прыгают все, кроме него.

Вопрос страха и лени остается открытым, хорошо к нему отношусь, но знаю о его недостатках. Он принял такое решение, видит, куда идет фигурное катание и что его усилий недостаточно для того, чтобы поддерживать даже шестое – десятое место, хотя, даже пропустив полтора года, он вышел и обыграл остальных наших мальчиков. Может быть, у него получится в тренерской работе, это не брать, а отдавать, готов ли он к этому – посмотрим. Мне бы хотелось, чтобы у него получилось.

Ковтун – двукратный серебряный призер чемпионатов Европы, двукратный серебряный призер командных чемпионатов мира, он также является действующим чемпионом России. На Универсиаде 2019 года в Красноярске, которая стала его последним турниром, фигурист занял второе место. На чемпионат мира в японской Сайтаме Ковтун не поехал по медицинским показаниям.

Максим Ковтун объявил о завершении карьеры