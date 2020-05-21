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Танцоры Шпилевая и Смирнов будут работать в группе Самохина

20:02
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Танцевальный дуэт Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов в предстоящем сезоне будут работать в группе тренера Дениса Самохина, сообщает ТАСС.

Победители финала Кубка России последнего сезона прекратили сотрудничество со своими многолетними наставниками Ириной Жук и Александром Свининым.

— Это наше совместное решение с Настей, и мы очень благодарны Ирине Владимировне и Александру Васильевичу за то, что они сделали для нас — это замечательные тренеры, это прекрасная команда. Но мы хотим развиваться дальше, поэтому решили попробовать для себя что-то новое и начинаем работу в группе Дениса Самохина, — рассказал Смирнов.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8533565

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