Танцоры Шпилевая и Смирнов будут работать в группе Самохина

Танцевальный дуэт Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов в предстоящем сезоне будут работать в группе тренера Дениса Самохина, сообщает ТАСС.

Победители финала Кубка России последнего сезона прекратили сотрудничество со своими многолетними наставниками Ириной Жук и Александром Свининым.

— Это наше совместное решение с Настей, и мы очень благодарны Ирине Владимировне и Александру Васильевичу за то, что они сделали для нас — это замечательные тренеры, это прекрасная команда. Но мы хотим развиваться дальше, поэтому решили попробовать для себя что-то новое и начинаем работу в группе Дениса Самохина, — рассказал Смирнов.