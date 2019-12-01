Сотникова встречается с Бариновым? Вот что ответила сама фигуристка

Олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова в своем Instagram ответила на вопросы подписчиков.

— Ты влюблена?

— Разве не видно по мне?

— Доверяешь людям? Тебя предавали?

— Да, доверяю. Но это очень маленький круг людей. Куда без предательств? Каждому человеку нужно это пройти. Я не исключение. После предательств и доверять начинаешь с умом.

— Твоя лучшая подруга?

— Мама.

— Когда ты первый раз заработала деньги? И как ты решилась?

— Выиграла в 12 лет взрослый чемпионат России. Школа дала премию за победу, потом выиграла все оставшиеся соревнования в сезоне.

— Наблюдаю за вами с 2014 года и заметила, что вы стали более закрытой. С чем связано?

— Я всегда открыта на льду. Очень много «доброжелателей». Как говорится, «тише едешь, дальше будешь».

— С Димой Бариновым встречаетесь или дружите? Как долго?

— Дима Баринов, может, тебе стоит ответить?