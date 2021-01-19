Сихарулидзе побывал в гостях у «Ангелов Плющенко»
22:37
Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе побывал в гостях у «Ангелов Плющенко» — академии Евгения Плющенко.
«В гостях в «Ангелах Плющенко» — мой друг и олимпийский чемпион — Антон Сихарулидзе!» — говорится в сообщении.
44-летний Антон Сихарулидзе — победитель Олимпиады-2002 и серебряный призер Игр 1998 года, двукратный чемпион мира и Европы паре с Еленой Бережной.
Дополнительная информация:
https://www.instagram.com/p/CKO8tOZjv03/?igshid=l4td0nqhzejq
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