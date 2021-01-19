Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе побывал в гостях у «Ангелов Плющенко» — академии Евгения Плющенко.

«В гостях в «Ангелах Плющенко» — мой друг и олимпийский чемпион — Антон Сихарулидзе!» — говорится в сообщении.

44-летний Антон Сихарулидзе — победитель Олимпиады-2002 и серебряный призер Игр 1998 года, двукратный чемпион мира и Европы паре с Еленой Бережной.