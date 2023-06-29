Щербакова оценила популярность фигурного катания после отстранения от международных соревнований

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова ответила на вопрос корреспондента «СЭ» Галины Завалуновой о популярности фигурного катания в России.

— Мне кажется, фигурное катание в принципе сейчас один из самых популярных видов спорта в России, — сказала Щербакова. — В частности, фигуристки-девочки популярны, за ними очень многие следят. Это классно, что, несмотря на отсутствие международных соревнований, у нас внутри страны так любят фигурное катание, так поддерживают спортсменов. Это круто, что проводится очень много разных мероприятий, турниров.

Ранее Щербакова рассказала, как провела мастер-класс во Франции в условиях отстранения российских спортсменов.