Щербакова ответила на вопрос о том, вернется ли она в спорт

Олимпийская чемпионка, фигуристка Анна Щербакова ответила на вопрос корреспондента «СЭ» Галины Завалуновой о возможном возвращении в спорт.

— Анна, сейчас очень много разговоров про ваше возвращение, Илья Авербух сказал, что вы об этом думаете. Правда ли вас ждать на соревнованиях в новом сезоне?

— Честно говоря, я не люблю разговоры о чем-то несовершенном. Если это случится, это не пропустят, все об этом узнают, поэтому будет что обсудить. Пока не хотелось бы это никак комментировать и обсуждать. В Новогорске сейчас работаю над восстановлением физической формы. Беспокоит ли колено? Нет, не беспокоит, — сказала Щербакова.

27 июня появилась информация о том, что 19-летняя Щербакова рассматривает возможность возвращения к участию в соревнованиях в сезоне-2023/24.

Фигуристка пропустила предыдущий сезон из-за операции на колене.