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Сегодня, 16:10

Щербакова рассказала, почему ей не нравится смотреть на свою победу на чемпионате мира

Отдел спорта «СЭ»
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Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Анна Щербакова в разговоре с журналистами высказалась о своих победах на крупных турнирах, передает корреспондент «СЭ» Галина Завалунова.

— Есть какое-то соревнование, которое вы часто пересматриваете?

— У меня есть довольно банальный список соревнований, которые являются моими любимыми. Не могу сказать, что я часто сажусь и пересматриваю свои прокаты, но если бывает такое настроение, то это прокаты с трех победных чемпионатов России, Олимпиада...

— Чемпионат мира не назвали.

— Потому что не пересматриваю. (смеется) Конечно, пару раз я его смотрела, но с меньшим энтузиазмом. Если я допустила какие-то ошибки в прокате, то после соревнований я прокат пересмотрю миллион раз, чтобы все детально рассмотреть. Но в целом хочется больше вспомнить позитивные эмоции, а мои ошибки не доставляют таких эмоций, поэтому не люблю на них смотреть. И когда произвольная началась с падения, энтузиазма после просмотра нет.

То есть я все равно горжусь этим прокатом. Я прекрасно у себя в голове понимаю, что собраться после падения, все доделать, бороться за прокат... Я все еще горжусь, что сделала тот же лутц-риттбергер последним элементом. В принципе прокатом я горжусь, но не скажу, что при этом часто его пересматриваю. Там скорее эмоции от победы. Мне иногда попадается, как люди делают «эдиты», видео с тем моментом. Там была самая искренняя реакция на победу, ее пересматриваю с удовольствием, — призналась Щербакова.

19-летняя россиянка в 2021 году заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).

Фигурное катание
Анна Щербакова
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