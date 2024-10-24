Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 11:24

Соревнования фигуристов-юниоров собрали в Магнитогорске 3400 зрителей

Михаил Скрыль
Корреспондент
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Как стало известно «СЭ», открытие юниорского этапа «Гран-при России» в Магнитогорске собрало 3400 зрителей при вместимости 7500.

Соревнования проходили в рабочий день и начинались в 17:30 по местному времени, причем выступали только танцоры и пары.Тем не менее на «Арене Металлург» собралось внушительное число зрителей, хотя как таковых звезд среди участников не было.

Соревнования в Магнитогорске продлятся до 27 октября, на выходных выступят взрослые.

Читайте также
Экс-игрок «Арсенала» Уилшир вошел в тренерский штаб «Норвича»
Канадский нападающий «Динамо» Пакетт получил российское гражданство
ВКС РФ уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области
В РФС заявили об успешности переговоров с УЕФА о возвращении России на турниры
ЦСКА сожрал «тигров», СКА обезумел, а Ротенбергу стыдно за Мытищи. Что произошло в КХЛ 23 октября
Politicо сообщило о семи выступающих против вступления Украины в НАТО членах альянса
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Российский фигурист Артющенко отказался ставить номер под трек Инстасамки

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости