Соревнования фигуристов-юниоров собрали в Магнитогорске 3400 зрителей

Как стало известно «СЭ», открытие юниорского этапа «Гран-при России» в Магнитогорске собрало 3400 зрителей при вместимости 7500.

Соревнования проходили в рабочий день и начинались в 17:30 по местному времени, причем выступали только танцоры и пары.Тем не менее на «Арене Металлург» собралось внушительное число зрителей, хотя как таковых звезд среди участников не было.

Соревнования в Магнитогорске продлятся до 27 октября, на выходных выступят взрослые.