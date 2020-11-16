Решение об участии Медведевой в пятом этапе Кубка России будет принято позднее

По информации «СЭ», штаб Евгении Медведевой и фигуристка надеются принять участие в пятом этапе Кубка России в Москве в начале декабря. Медведева еще до конца не восстановилась от травмы спины, но до Кубка осталось почти три недели, и решение об участии в нем будет приниматься перед соревнованием. Речи о снятии с него пока не идет.

Генеральный директор федерации Александр Коган сообщил «СЭ», что подробности о состоянии Медведевой будут рассказаны завтра, в рамках онлайн-пресс-конференции перед этапом Гран-при.

Пока Медведева не приняла участие ни в одном соревновании после возвращения к Этери Тутберидзе. В случае участия в одном из этапов Кубка федерация могла бы рассмотреть допуск к чемпионату России, но отсутствие вообще на каких-либо соревнованиях сильно снизит такую возможность. (Дмитрий Кузнецов)