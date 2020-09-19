«Не дотрагивайтесь!» Фанаты атаковали Анну Щербакову на выходе с арены в Сызрани

Российской фигуристке Анне Щербаковой пришлось продираться через толпу детей при выходе с «Сызрань Арены» после победной короткой программы.

Около двух десятков детей и их родителей ожидали чемпионку России у запасного выхода и периодически пытались сами зайти во дворец, но их отгонял охранник. В итоге всем желающим удалось сфотографироваться, хотя тренеры Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз призывали людей из толпы не дотрагиваться и не приближаться к фигуристке.

Щербакова лидирует после первого дня этапа Кубка России в Сызрани, она установила личный рекорд — 82,13 балла. (Дмитрий Кузнецов)