ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Мозалев: «Будем еще усложнять программу. Как — не скажу!»

15:29

Росийский фигурист Андрей Мозалев после выступления на «Гран-при России» (четвертое место) пообещал и дальше усиливать контент. На данный момент он и без того самый сложный в России.

— При публике классно выступать. Четверной флип не получился? Напрыгивать его еще надо. Надо рисковать, вставлять в программу. Планирую ли дальнейшее усложнение? Секрет. Лутц я пробовал, но не хочу раскрывать всех карт. Конечно, четыре четверных в произвольной — это реально. Но когда — не скажу! (Дмитрий Кузнецов)

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир