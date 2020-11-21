Росийский фигурист Андрей Мозалев после выступления на «Гран-при России» (четвертое место) пообещал и дальше усиливать контент. На данный момент он и без того самый сложный в России.

— При публике классно выступать. Четверной флип не получился? Напрыгивать его еще надо. Надо рисковать, вставлять в программу. Планирую ли дальнейшее усложнение? Секрет. Лутц я пробовал, но не хочу раскрывать всех карт. Конечно, четыре четверных в произвольной — это реально. Но когда — не скажу! (Дмитрий Кузнецов)