Мозалев: «Будем еще усложнять программу. Как — не скажу!»
15:29
Росийский фигурист Андрей Мозалев после выступления на «Гран-при России» (четвертое место) пообещал и дальше усиливать контент. На данный момент он и без того самый сложный в России.
— При публике классно выступать. Четверной флип не получился? Напрыгивать его еще надо. Надо рисковать, вставлять в программу. Планирую ли дальнейшее усложнение? Секрет. Лутц я пробовал, но не хочу раскрывать всех карт. Конечно, четыре четверных в произвольной — это реально. Но когда — не скажу! (Дмитрий Кузнецов)
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