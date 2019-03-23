"Мам, пап, я что – приемная?" Медведева - о жизни в Канаде

Российская фигуристка Евгения Медведева, занявшая третье место на чемпионате мира, призналась, что первое время после смены тренера не могла освоиться и не чувствовала себя своей в Канаде.

- В течение сезона было такое ощущение, что я как приемная – меня любят, обо мне заботятся, но что-то не то, - рассказала Медведева. - "Мам, пап, я что – приемная?" Но сейчас такое ощущение пропало, у нас крепкая фигурнокатательная семья под названием "Крикет-клаб". Конечно, для меня этот старт был просто потрясающим – я повернулась и увидела около бортика тех людей, которых я очень давно хотела видеть рядом с собой. На данный момент для меня это лучшие тренеры, лучший друг и хореограф. Это что-то невообразимое – это чувство настоящей человеческой поддержки. (Дмитрий Кузнецов)

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