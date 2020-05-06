Киркоров отреагировал на скандал с сыном Плющенко и Рудковской

Российский певец Филипп Киркоров опубликовал у себя в Instagram запись, в которой поддержал семью двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. Ранее в СМИ появились слухи о психической болезни их семилетнего сына Александра, которого в соцсетях называют «Гном Гномыч».

— Громче звуки, понеслась! ... Детям публичных людей непросто, зачастую с рождения они оказываются под пристальным вниманием общественности, — написал у себя в Instagram Киркоров. — Как они живут, что едят, во что одеваются — журналистов, поклонников интересует все. Но как выдерживает такое испытание Гном Гномыч, заслуживает особого вознаграждения. Талантливый, искренний, просто гениальный! Я знаю какой Саша не по свои годам трудолюбивый и дисциплинированный мальчишка, поэтому и ставит рекорды в спорте! Но у нас же принято обсуждать именно тех, кто «выходит за рамки общепринятых стандартов». Уж я то знаю это не понаслышке! Мудрости и терпения родителям.