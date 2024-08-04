Авербух — об Олимпиаде-2022: «Мы выиграли и точка!»

Серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что сборная России по фигурному катанию сохранила бронзу командного турнира Игр 2022 года. 2 августа CAS отклонил апелляцию сборной Канады, которая претендовала на третье место.

«Мое мнение, что мы выиграли и точка! Камила сдавала тест на Олимпиаде и не было вопросов. Значит все спортсмены в момент старта были абсолютно вне зоны допинга! Ситуация с Валиевой в этом случае не должна влиять на команду, исключительно ее личный кейс. Так что наши — олимпийские чемпионы!» — сказал Авербух «СЭ».

30 января ISU лишил сборную России золотой медали в командном турнире из-за участия в нем дисквалифицированной Камилы Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.