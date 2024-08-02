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Сегодня, 16:06

Сборная России по фигурному катанию сохранила бронзу командного турнира Олимпиады-2022

Виктория Кравченко
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Сборная России по фигурному катанию.
Фото Global Look Press

Сборная России по фигурному катанию сохранила бронзу командного турнира Олимпиады 2022 года.

Как сообщает РИА «Новости», Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию сборной Канады и не стал пересматривать результаты соревнований. Сборная России сохранит бронзовые медали олимпийского турнира.

25 июля CAS отклонил апелляции Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и фигуристов на решение о перераспределении медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года из-за дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой.

30 января ISU лишил сборную России золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
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