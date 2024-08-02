Сборная России по фигурному катанию сохранила бронзу командного турнира Олимпиады-2022

Сборная России по фигурному катанию сохранила бронзу командного турнира Олимпиады 2022 года.

Как сообщает РИА «Новости», Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию сборной Канады и не стал пересматривать результаты соревнований. Сборная России сохранит бронзовые медали олимпийского турнира.

25 июля CAS отклонил апелляции Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и фигуристов на решение о перераспределении медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года из-за дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой.

30 января ISU лишил сборную России золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.