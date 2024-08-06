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Сегодня, 14:06

Валиева приняла участие в съемках передачи «Спокойной ночи, малыши»

Алина Савинова
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Камила Валиева опубликовала в Telegram-канале фотографии со съемок детской программы «Спокойной ночи, малыши!».

«Мечта», — написала Валиева, прикрепив два снимка, на одном из которых она беседует с героями передачи Степашкой и Хрюшей.

22 июля Валиева впервые после дисквалификации Спортивного арбитражного суда (CAS) появилась на льду. Она приняла участие в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Руслан и Людмила» в Сочи.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Фигуристка потеряла все свои титулы, завоеванные после этой даты.

Фигурное катание
Камила Валиева
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