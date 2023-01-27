Гуменник не выступит на чемпионате Санкт-Петербурга из-за плохого самочувствия

Тренер фигуриста Петра Гуменника Вероника Дайнеко сообщила, что спортсмен пропустит чемпионат Санкт-Петербурга из-за плохого самочувствия.

«Сегодня утром поднялась температура — 38,8 градуса. Поэтому он не выступит», — цитирует Дайнеко ТАСС.

20-летний Гуменник является бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров 2020 года. В этом сезоне спортсмен завоевал бронзу на втором этапе «Гран-при» России, стал победителем пятого этапа Кубка России и занял второе место на чемпионате России.

Чемпионат Санкт-Петербурга пройдет с 28 по 29 января.