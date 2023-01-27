Источник: Коляда пропустит чемпионат Санкт-Петербурга
Трехкратный чемпион России по фигурному катанию Михаил Коляда пропустит чемпионат Санкт-Петербурга, сообщил источник РИА «Новости» Спорт.
В декабре фигурист пропустил чемпионат России из-за обострения хронического синусита. Он также не участвовал в Кубке Первого канала.
Чемпионат Санкт-Петербурга пройдет 28-29 января.
23 января тренер бронзового призера чемпионата мира по фигурному катанию Михаила Коляды Алексей Мишин заявил, что спортсмен примет участие в чемпионате Санкт-Петербурга.
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