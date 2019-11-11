Горы Пикачу для японки Хонды. Когда-то она была главной соперницей Загитовой в юниорах
11:21
Поклонники японки Марин Хонды набросали на лед после прокатов фигуристки на китайском этапе «Гран-при» огромное количество мягких игрушек в виде покемона Пикачу.
18-летняя фигуристка стала седьмой в Китае. На юниорском уровне Хонда была чемпионкой мира-2016, а в 2017-м году в упорной борьбе проиграла победительнице и будущей олимпийской чемпионке Алине Загитовой.
Marin Honda ig stories #CoC2019 pic.twitter.com/tCDlCNC2Dl— FSIgstories (@FSIgstories) November 10, 2019
Marin Honda ig stories #CoC2019 pic.twitter.com/U8desUmSJl— FSIgstories (@FSIgstories) November 10, 2019
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