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Горы Пикачу для японки Хонды. Когда-то она была главной соперницей Загитовой в юниорах

11:21
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Поклонники японки Марин Хонды набросали на лед после прокатов фигуристки на китайском этапе «Гран-при» огромное количество мягких игрушек в виде покемона Пикачу.

18-летняя фигуристка стала седьмой в Китае. На юниорском уровне Хонда была чемпионкой мира-2016, а в 2017-м году в упорной борьбе проиграла победительнице и будущей олимпийской чемпионке Алине Загитовой.

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