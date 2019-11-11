Горы Пикачу для японки Хонды. Когда-то она была главной соперницей Загитовой в юниорах

Поклонники японки Марин Хонды набросали на лед после прокатов фигуристки на китайском этапе «Гран-при» огромное количество мягких игрушек в виде покемона Пикачу.

18-летняя фигуристка стала седьмой в Китае. На юниорском уровне Хонда была чемпионкой мира-2016, а в 2017-м году в упорной борьбе проиграла победительнице и будущей олимпийской чемпионке Алине Загитовой.