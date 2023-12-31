Костомаров и Домнина записали новогоднее обращение: «Крепкого крепкого здоровья всем»

Фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина записали новогоднее обращение.

«С наступающим всех Новым годом! Крепкого-крепкого здоровья в первую очередь. И конечно же, чтобы близкие всегда были рядом», — сказал Костомаров.

«А мы, по традиции, добрались, наконец-то, до дачи. Всей семьей, вместе, будем встречать Новый год. Всем здоровья, счастья и благополучия, главное, чтобы близкие и родные были рядом», — добавила Домнина.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали в одну из московских больниц с диагнозом «пневмония». Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 17 декабря на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха Костомаров впервые после операций выступил с номером на льду.