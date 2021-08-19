Фигуристка Сотникова рассказала о смене имиджа
09:33
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова в своем Instagram рассказала о смене имиджа.
Спортсменка из блондинки вновь стала брюнеткой.
«Скрывать нет смысла уже. Хотела быть окончательно блондинкой. Не получилось. С возвращением», — написала Сотникова.
Сотникова также является двукратной серебряной призеркой чемпионатов Европы (2013, 2014).
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