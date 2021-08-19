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Фигуристка Сотникова рассказала о смене имиджа

09:33
Аделина Сотникова. Фото Instagram Аделина Сотникова. Фото Никита Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Аделина Сотникова. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова в своем Instagram рассказала о смене имиджа.

Спортсменка из блондинки вновь стала брюнеткой.

«Скрывать нет смысла уже. Хотела быть окончательно блондинкой. Не получилось. С возвращением», — написала Сотникова.

Сотникова также является двукратной серебряной призеркой чемпионатов Европы (2013, 2014).

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Виктория Кравченко все материалы автора

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