Туктамышева поставила цель попасть на Олимпиаду в Пекине

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о своей главной цели на данный момент.

— У тебя очень интенсивная жизнь и карьера. Скажи, что у тебя с выгоранием?

— Для меня выгорание — это опустошение и ситуация, когда нет ни одной сильной эмоции, за которую можно было бы зацепиться. Это момент, когда ты не можешь вступить в тренировочный процесс, все кажется однообразным. Но я умею с этим справляться. Мне хорошо помогает, когда я беру два дня и не думаю о фигурном, переключаюсь. Либо я еду на соревнования, выхожу на старт и чувствую, как приливает адреналин. Да, соревнования — вот мое средство от выгорания, — цитирует Туктамышеву «Собака.ru».

— Ты иронично называешь себя «фигуристкой бальзаковского возраста». Если серьезно, каким ты видишь свое будущее?

— Сейчас я хочу одного: попасть на Олимпийские игры. Это моя цель. Пока я готовлюсь в обычном режиме, не расслабляюсь, работаю — выжму из себя максимум в этом сезоне. А потом, возможно, переключусь на программы, в которых можно будет реализовать шоу. На шоу можно гораздо ярче себя показать, чем в соревновательной программе. Но сначала — Олимпийские игры!

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.