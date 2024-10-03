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Сегодня, 13:45

Фигуристка Базылюк заявила, что для нее дорожка шагов сложнее четверных прыжков

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Фигуристка Маргарита Базылюк, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, после своего выступление на мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге высказалась о разнице в ощущениях между четверные прыжками и дорожкой шагов.

Спортсменка набрала 238,98 балла по сумме двух программ.

— Были изменения в программах после контрольных прокатов?

— Некоторые замечания были касательно дорожки шагов. Я попыталась их исправить, не знаю, получилось или нет. Это должны судьи решать. По вращениям тоже были замечания, постаралась их исправить.

— Прыжки ультра-си влияют на качество непрыжковых элементов?

— Когда катаешь без прыжков полегче исполнять дорожку шагов, но при этом все равно очень сложно. Ноги садятся, иногда катаю макетом программу без прыжков, сама для себя, без музыки даже, без всего. Вот сделала только шаг и чувствую, как же ноги сильно болят!

— Получается четверные исполнять даже проще, чем делать дорожку шагов?

— Если дорожку шагов прямо выкатывать, с корпусом, ногами дотянутыми, то, пожалуй, что да, сложнее, — сказала Базылюк.

Базылюк заняла первое место на соревнованиях, второй стала Елизавета Андреева, на третьем месте — Агата Петрова.

Фигурное катание
Маргарита Базылюк
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