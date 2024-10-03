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Сегодня, 13:00

Голованов: «В моем понимании фигурное катание в СССР — это именно Чайковская!»

Александр Кружков
Обозреватель
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Известный спортивный комментатор Андрей Голованов в интервью «СЭ» высказал мнение о легендарном тренере по фигурному катанию Елене Чайковской.

— Лучшая книга, которая побывала в твоих руках за последнее время?

— Почувствовал, что остро не хватает позитива, и решил освежить в памяти «Игру на понижение» О. Генри. Парадокс в чем? У этого писателя тяжелейшая судьба, да и герои его рассказов — в основном несчастные люди, живущие в кошмарных условиях. Но написано изумительно, с юмором, нет ощущения безысходности. Наоборот, О. Генри заряжает оптимизмом и дарит надежду. Всегда!

Если говорить о спортивной литературе, недавно с наслаждением перечитал «Конек Чайковской» — мемуары Елены Анатольевны. Я перед ней преклоняюсь. Великий тренер и ярчайшая женщина. Интеллигентная, эрудированная, деликатная. В моем понимании фигурное катание в СССР — это именно Чайковская!

Никогда не забуду 1996 год, Эдмонтон, мой первый чемпионат мира по фигурному катанию. Мы только-только познакомились — но весь турнир Елена Анатольевна опекала меня, как родная мать.

А 2000-й, Ницца? Была договоренность, что вместе проведем несколько репортажей. Вдруг Чайковская оступилась, сломала ногу. Я бы не удивился, если бы услышал: «Извините, все отменяется». К тому же комментаторская позиция в Ледовом дворце — на самой верхотуре. Но Елена Анатольевна поднималась туда в гипсе, на костылях, и мы работали. А мне сказала: «Раз обещала — надо держать слово».

У нее и книжка получилась чудесная. Предельно откровенная, но корректная. Чайковская никого не поливает грязью, ни с кем не сводит счеты.

Андрей Голованов (справа) и&nbsp;Виктор Гусев на&nbsp;ЧМ-2014 по&nbsp;хоккею в&nbsp;Минске. Андрей Голованов: «Короткую программу Плющенко комментировал вслепую. Когда закончил, вся студия Первого канала зааплодировала»

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