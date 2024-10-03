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Сегодня, 14:10

Мировая рекордсменка-фигуристка выступит на «Битве школ» в Москве

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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12-13 октября в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе пройдет второй этап Кубка Московского спорта по фигурному катанию сезона — командных юношеских соревнований среди участников от 6 до 13 лет, более известных как «Битва школ».

Хедлайнером первого дня турнира станет чемпионка России по прыжкам Маргарита Базылюк, которая стала первой и остается единственной в истории девушкой, сделавшей каскад из двух четверных прыжков через ойлер. Во второй день с показательной программой выступит бронзовый призер юношеской Олимпиады 2020 года Даниил Самсонов.

В рамках второго этапа турнира на лед выйдут представители школ «Столица», «Старт», «Олимп», «Триумф», «Лига фигурного катания», «Школа Алексея Моторина», «Мечта», «СетПоинт», «Снегирь» и КФК «Антон Хлынин».

Всего в Кубке Московского спорта принимают участие команды более 20 школ фигурного катания на коньках, включая воспитанников сильнейших спортивных учреждений России: школы ЦСКА, школы «Хрустальный» Этери Тутберидзе и академии фигурного катания «Ангелы Плющенко». Помимо этого, в соревновании участвуют представители более 50 коммерческих организаций, занимающихся развитием фигурного катания на коньках в Москве.

Фигурное катание
Маргарита Базылюк
Этери Тутберидзе
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