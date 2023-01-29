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29 января, 15:28

Ветлугин: «Я настраивался на 275 баллов по сумме двух программ»

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Матвей Ветлугин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский фигурист Матвей Ветлугин прокомментировал свое выступление на чемпионате Санкт-Петербурга. По сумме двух программ он получил 276,55 балла.

— Выступление? Грубо говоря, без двух элементов — без второго тулупа с каскадом. Это, скорее всего, был экспромт, потому что было решено сегодня перед прокатом. Что касается двойного сальхова, да, этот тот элемент, который мне будет сниться завтра. А вы четверной говорите... Сейчас сначала тройной выучу сальхов.

— Перед выступлением вы смотрели на прокат Глеба Лутфуллина. Ты готовился к выходу на лед сам. Тебе привычно это делать?

— Нормально. Перед своим выступлением лучше, конечно, внутренне сказать те слова, которые необходимы, проверить, что нужно сделать для успешного прыжка и все. Тут как бы тренер уже ничем не поможет.

— Вчера Алексей Николаевич Мишин тебя так выдернул. Назвал пташкой.

— Рано пташечка запела... Он не любит такие долгие разговоры с вами с журналюгами после короткой программы. Поэтому так выдернул. Люблю ли я? Не скажу, что меня это как-то сбивает, нейтрально отношусь.

— Почему решили так сильно изменить музыку в произвольной программе?

— Показалось, что скучноват мотив одной и той же музыки. Даже если попытаться брать три разных вариации звучания. Поэтому сделали такую фрагментацию в произвольной. Мне кажется, так зрителям интереснее. Давно привыкаю к этой музыке? Можно считать три недели.

— Уже точно на этом чемпионате ты попал в топ-4. Для тебя это положительный результат?

— Если говорить про баллы, получил 276. Я настраивался на 275 по сумме двух программ. Пойду учить тройной сальхов...

Фигурное катание
Матвей Ветлугин
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