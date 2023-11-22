Фигурист Морозов признался, что думал завершить карьеру еще год назад

Фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, заявил, что давно думал о завершении карьеры.

«На самом деле мы задумывались о завершении карьеры еще год назад. Но тогда я предложил Жене покататься еще год для себя, в свое удовольствие, без какого-то сильного напряжения. Женя охотно согласилась. Но теперь мы уже завершили свою спортивную карьеру, и вы сможете увидеть нас в красочных ледовых шоу», — приводит слова Морозова «Газета.Ru».

Дуэт объявил об уходе из спорта в ноябре 2023 года. Тарасова и Морозов активно выступают в этом сезоне в шоу Ильи Авербуха.