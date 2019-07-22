Ева Куць тренируется с новым партнером в США

Российская фигуристка Ева Куць сообщила в своем Instagram, что тренируется в США с новым партнером. Когда пара начнет выступать на турнирах, пока неизвестно.
– Когда планируете первые соревнования?
– Когда будем готовы.
– У вас другой партнер?
– Да.
– Ты живешь и тренируешься в Москве?
– Раньше тренировалась в Москве. Сейчас в США.
– Почему сменили партнера?
– Просто чтоб закрыть эту тему: инициаторов не было. Дима закончил свою карьеру и начал тренировать. Я остаюсь в спорте и продолжаю бороться.
Бывший партнер Куць Дмитрий Михайлов завершил карьеру. Пара является бронзовыми призерами юниорского этапа Гран-при сезона-2018/2019.
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