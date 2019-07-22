Ева Куць тренируется с новым партнером в США

Российская фигуристка Ева Куць сообщила в своем Instagram, что тренируется в США с новым партнером. Когда пара начнет выступать на турнирах, пока неизвестно.

– Когда планируете первые соревнования?

– Когда будем готовы.

– У вас другой партнер?

– Да.

– Ты живешь и тренируешься в Москве?

– Раньше тренировалась в Москве. Сейчас в США.

– Почему сменили партнера?

– Просто чтоб закрыть эту тему: инициаторов не было. Дима закончил свою карьеру и начал тренировать. Я остаюсь в спорте и продолжаю бороться.

Бывший партнер Куць Дмитрий Михайлов завершил карьеру. Пара является бронзовыми призерами юниорского этапа Гран-при сезона-2018/2019.