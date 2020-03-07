ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Елена Ильиных рассказала, что стала мамой

14:59

Олимпийская чемпионка-2014 в командных соревнованиях по фигурному катанию Елена Ильиных рассказала, что в январе стала мамой.

Она выступала в паре с Русланом Жиганшиным. Фигуристка пропустила два последних сезона.

- 16.01.20 — это дата, которая для меня стала самой важной в жизни! С тех пор в наших руках весь Мир. Мы благодарны вселенной за настоящее чудо, которое с нами случилось! Всем Мира, Любви и Добра, — написала Ильиных в своем Instagram.

Наибольших успехов достигла в паре с Никитой Кацалаповым: олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях и бронзовый призер в личном первенстве, бронзовый призер чемпионата Европы 2012 года, серебряный призер чемпионата Европы 2013 и 2014 годов, трехкратный серебряный призер чемпионата России (2012, 2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2010 года. По состоянию на февраль 2014 года пара Ильиных/Кацалапов занимала 7-е место в рейтинге. В апреле 2014 года пара распалась по инициативе партнера

16.01.20 — это дата, которая для меня стала самой важной в жизни! С тех пор в наших с @poluninink руках весь Мир. Мы благодарны вселенной за настоящее чудо, которое с нами случилось!? Всем Мира, Любви и Добра? ~ 16.01.20 — this date became the most important in my life! Since that day @poluninink and I keep the whole World in our hands! We are grateful to the universe for the real miracle that happened to us!? Wish you all Peace, Love and all the best!? #love #parents . . . ?: @stephaniepistel

Публикация от ELENA ILINYKH (@blackswanei)

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