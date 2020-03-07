Елена Ильиных рассказала, что стала мамой

Олимпийская чемпионка-2014 в командных соревнованиях по фигурному катанию Елена Ильиных рассказала, что в январе стала мамой.

Она выступала в паре с Русланом Жиганшиным. Фигуристка пропустила два последних сезона.

- 16.01.20 — это дата, которая для меня стала самой важной в жизни! С тех пор в наших руках весь Мир. Мы благодарны вселенной за настоящее чудо, которое с нами случилось! Всем Мира, Любви и Добра, — написала Ильиных в своем Instagram.

Наибольших успехов достигла в паре с Никитой Кацалаповым: олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях и бронзовый призер в личном первенстве, бронзовый призер чемпионата Европы 2012 года, серебряный призер чемпионата Европы 2013 и 2014 годов, трехкратный серебряный призер чемпионата России (2012, 2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2010 года. По состоянию на февраль 2014 года пара Ильиных/Кацалапов занимала 7-е место в рейтинге. В апреле 2014 года пара распалась по инициативе партнера