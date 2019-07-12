Екатерина Боброва: "Показательный Туктамышевой - "16+", она же не разделась догола"

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Екатерина Боброва во время эфира на Youtube-канале "СЭ" поделилась мнением о знаменитом показательном номере Елизаветы Туктамышевой в образе стюардессы.

-У Лизы показательный не "18+", а "16+", потому что все дети уже в 16 лет многое знают и умеют, - рассказала Боброва. - При этом она не разделась догола. У нее прекрасное тело, ей есть, что показать. У нее было костюмированное нижнее белье. Всегда смотрела ее показательный номер с удовольствием и ждала всплеск эмоций зрителей, когда она начинала снимать свою кофточку (Екатерина Беспалова).