Дмитрий Алиев: «Горжусь, что знаю Хавьера Фернандеса»

Российский фигурист Дмитрий Алиев сказал, что он гордится тем, что знает такого человека, как семикратный чемпион Европы испанец Хавьер Фернандес.

Алиев идет вторым после короткой программы на чемпионате Европы в Граце, уступая чеху Михалу Бржезине. Промежуточное третье место занимает еще один россиянин Артур Даниелян. Фернандес, выигравший семь предыдущих чемпионатов Европы, завершил карьеру и в нынешнем турнире не участвует.

- Трон переделывается, Хавьер вошел в историю чемпионатов Европы, одержав семь побед, я горжусь, что знаю этого человека, — цитирует Алиева «РИА новости». — Но я об этом (смене чемпиона) не думаю. Было время Хавьера, но время идет, вот Артур Даниелян, для которого это первый чемпионат Европы. Приходит новое поколение, которое может стоять на пьедестале.