Чемпионат России по фигурному катанию: расписание соревнований

С 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге пройдет чемпионат России по фигурному катанию 2022 года.

Спортсмены выступят в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. По результатам чемпионата будет сформирована сборная команда России для участия в чемпионате Европы 2022 года.

Расписание соревнований

23 декабря

Мужчины, короткая программа

13.15

Танцы на льду, ритм-танец

16.05

Пары, короткая программа

19.05

24 декабря

Танцы на льду, произвольный танец

12.45 Первый канал

Мужчины, произвольная программа

15.15

Женщины, короткая программа

18.20 Первый канал

25 декабря

Пары, произвольная программа

15.30

Женщины, произвольная программа

18.00 Первый канал

26 декабря

Показательные выступления

14.00 Первый канал