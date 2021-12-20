Слуцкая рассказала, как справлялась с волнением перед соревнованиями

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая объяснила, как справлялась с волнением перед соревнованиями.

«Во время своей спортивной карьеры у меня было очень много стрессовых ситуаций. Со временем я выделила основные правила, которые помогали мне управлять своим волнением. Делюсь ими с вами.

Во-первых, стоит признать, что волнение — это совершенно нормально. Соревнования — это в любом случае огромный стресс для вашего организма. Кроме того, волнение — это даже хорошо, ведь это значит, что для вас важен результат, что вы по-настоящему стараетесь, выкладываетесь на 100 процентов. Это правильно и необходимо.

Во-вторых, я всегда шла на соревнования с широкой улыбкой, потому что благодаря психологу поменяла свое отношение к ним! Выступление — это радость и возможность показать себя, свою долгую, кропотливую, ежедневную работу. Поэтому на соревнования я всегда ходила как на праздник!

В-третьих, если вдруг вы откатали свою программу плохо, то стоит отнестись к этому как к уроку. Проанализировать, встать и идти работать над собой дальше. Плохо откатанная программа — это всегда ваша возможность стать лучше! А за нее надо хвататься, она бесценна», — написала Слуцкая в Instagram.