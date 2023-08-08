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Сегодня, 16:00

Чемпион мира по фигурному катанию Галлямов рассказал, когда может начаться его футбольная карьера

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист Александр Галлямов в интервью «СЭ» назвал время возможного дебюта в команде футбольной медиалиги «Чисто Питер».

— Когда выйдешь на поле в медиалиге за «Чисто Питер»?

— У нас была тут очень мощная тренировка, мы были в паре с Анатолием Тимощуком, и было очень интересно перенять его опыт. Футбол помогает в фигурном катании — в резкости, координации, и даже чувство мяча может улучшить ее, ты лучше понимаешь свое тело в полете. В конце августа будут стыковые матчи, и я, конечно, очень хочу принять участие, готовлю физическую форму. Но будет видно. Хочу сказать — Анатолию 44 года, он в полном порядке. Очень хорошо двигается. У нас был час ОФП, мы постоянно были в движении, бегали. У нас, парников, упор на «физику», да и в целом у фигуристов, мне кажется, скорее кардионагрузки.

— Вы же тоже бегаете. Или вы больше руки качаете?

— Да, конечно, бегаем и руки качаем, но в основном акцент на ноги. Чтобы правильно по технике выполнить поддержку и спина осталась целой, нужно все делать четко ногами. После той футбольной тренировки я чуть ли не литр воды залпом выпил. Настолько тяжело было. В футболе задействуются другие мышцы, мне интересно тоже их развивать.

Полностью интервью с Александром Галлямовым читайте на сайте «СЭ»

Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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