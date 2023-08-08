Костомаров: «Пришли стопы, на которых я могу бегать. Как изменились радости жизни»

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал новое видео и рассказал, что ему пришли стопы, на которых можно бегать.

«Ура... Пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента. Пусть не так, как раньше, но все же бегать. Спасибо ребятам: Егору и Руслану, которые мне с самого начала очень помогают. Как изменились радости жизни», — написал Костомаров в своем Telegram-канале.

В начале января 2023 года 46-летний спортсмен был госпитализирован с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза Костомарову провели несколько операций по ампутации. В начале июля спортсмена выписали из больницы.

29 июля Костомаров опубликовал видео с тренировки на протезах и рассказал о своем прогрессе.