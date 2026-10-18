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Budapest Trophy 2026: во сколько начало произвольной программы у женщин, где смотреть трансляцию 18 октября

Budapest Trophy 2026: во сколько начало произвольной программы у женщин, где смотреть трансляцию 18 октября

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Алина Горбачева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В воскресенье, 18 октября, в Будапеште (Венгрия) завершится турнир серии «Челленджер» ISU Budapest Trophy 2026. В заключительный день соревнований женщины представят произвольные программы на катке Vasas Ice Rink.

Начало произвольной программы у женщин — в 17.25 по московскому времени (16.25 по местному).

Прямую онлайн-трансляцию соревнований покажет официальная платформа HunSkate TV. Просмотр доступен на условиях сервиса, в том числе с платным доступом.

Перед женской произвольной программой состоятся произвольный танец у дуэтов и произвольная программа у мужчин.

Среди участниц женского турнира заявлена российская фигуристка Алина Горбачева, выступающая в нейтральном статусе.

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Алина Горбачева
Фигурное катание
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