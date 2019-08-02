Бывшая ученица Тутберидзе Паненкова опровергла информацию о завершении карьеры

Российская фигуристка Дарья Паненкова опровергла информацию о завершении карьеры. Спортсменка уточнила, что в настоящее время не тренируется по состоянию здоровья.

– Стоп! Я никуда не уходила! Я не занимаюсь, так как до сих пор не восстановилась после травмы, нога еще беспокоит. Чтобы время не терять, я тренирую детей, – написала Паненкова в своем Instagram.

Фигуристка покинула группу Этери Тутберидзе в июле прошлого года и начала тренироваться под руководством Анны Царевой, бывшего тренера бронзового призера ЧМ-2016 Анны Погорилой.

В завершившемся сезоне Паненкова выступала на двух этапах серии "Гран-при" в Канаде и Финляндии, на которых заняла 9-е и 6-е места соответственно. На чемпионате страны спортсменка заняла последнее 18-е место. В предстоящем сезоне Паненкова на этапы "Гран-при" не заявлена.