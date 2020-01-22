Брайан Орсер: «Медведева бы с легкостью отобралась для участия в чемпионатах Европы и мира»

Канадский тренер Брайан Орсер в интервью «СЭ» рассказал о четверном прыжке Евгении Медведевой, ее форс-мажоре в Красноярске, Елизавете Туктамышевой и Юдзуру Ханю.

— Чемпионат России завершился почти месяц назад, однако споры о том, что же случилось с ботинками Евгении Медведевойв Красноярске не утихают...

— Я знаю (громко смеется). Итог турнира для нас получился просто душераздирающим. Но когда конек ломается — он уже не держит ногу так как нужно. Вы можете делать что угодно, заклеивать его, чем-то фиксировать, но это уже не поможет. В итоге пришлось принимать решение о снятии с произвольной программы. Хотя я знаю, что многие люди говорят: «У нее, как у профессиональной фигуристки должна была быть еще одна запасная пара коньков». Но нужно понимать, что для раскатки новой пары коньков нужно три недели и если у тебя наконец-то есть раскатанные ботинки, ты не станешь раскатывать еще одни. Случившееся обидно еще и потому что Евгения была в прекрасной форме.

На мой взгляд, если бы не этот форс-мажор, она бы с легкостью отобралась в состав сборной России для участия в чемпионатах Европы и мира и потеснила бы кого-то из трио Щербакова-Косторная-Трусова. Но на первом месте должны стоять безопасность и здоровье спортсмена, особенно когда можно в итоге повредить ногу. И сезон теперь для нас окончен. (Екатерина Беспалова)

Брайан Орсер: «Если бы не проблема с ботинками, Медведева легко бы попала на чемпионат Европы»