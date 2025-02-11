Авербух надеется, что Сихарулидзе серьезно преуспеет в отстаивании позиций России на международной арене

Серебряный олимпийский призер в танцах на льду, продюсер и хореограф Илья Авербух в разговоре с «СЭ» выразил пожелания избранному президенту ФФККР Антону Сихарулидзе.

Кандидатура Сихарулидзе была поддержана единогласно на внеочередной выборной конференции, которая состоялась 11 февраля в Москве.

«Пожелаем Антону удачи, чтобы все получалось, в том числе отстаивание позиций нашего фигурного катания на международной арене. Считаю это важной миссией федерации. Очень надеюсь, что Антон в этом серьезно преуспеет. То, что он заявляет, мне очень близко», — сказал Авербух «СЭ».

Сихарулидзе был назначен исполняющим обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России после смерти Александра Горшкова, олимпийского чемпиона и бывшего главы ФФККР, который занимал этот пост с июня 2010 года.