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Фигурное катание

11 февраля 2025, 14:18

Авербух: «Кандидатура Сихарулидзе очень позитивна для федерации. Он справляется замечательно»

Микеле Антонов
Корреспондент

Серебряный олимпийский призер в танцах на льду, продюсер и хореограф Илья Авербух в разговоре с «СЭ» прокомментировал избрание Антона Сихарулидзе на пост президента ФФККР.

Кандидатура Сихарулидзе была поддержана единогласно на внеочередной выборной конференции, которая состоялась 11 февраля в Москве.

«Соглашусь с мнением тех, кто голосовал за Антона. В общем, в этом плане я был достаточно последователен и всегда из тех, кто изначально говорил о том, что кандидатура Антона очень позитивна для федерации. Он нашел за это время единомышленников. Антон сплотил команду. Хорошо работает в тандеме с Александром Коганом, который уже долгое время является кровеносной артерией нашей федерации. Безусловно, это очень сложная работа, большой вызов. Федерация фигурного катания очень амбициозна. В ней большое количество талантливейших тренеров, спортсменов. На мой взгляд, в плане работы и эмоций Антон справляется замечательно», — сказал Авербух «СЭ».

Сихарулидзе был назначен исполняющим обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России после смерти Александра Горшкова, олимпийского чемпиона и бывшего главы ФФККР, который занимал этот пост с июня 2010 года.

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Антон Сихарулидзе
Илья Авербух
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