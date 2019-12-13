Фигурное катание
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Алексей Ягудин: «Загитова вправе делать все, что ей захочется»

22:03
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал решение Алины Загитовой приостановить карьеру.

Алина вправе делать все, что ей захочется, — закончить с фигурным катанием, продолжить заниматься или брать паузу и определяться с планами на следующий сезон. Она сделала в фигурном катании максимум — выиграла абсолютно все титулы. Дальше она может делать все, что захочет, — цитирует Ягудина ТАСС.

Она — взрослый человек и вправе руководить своей жизнью. А мы как люди, которые на протяжении последних нескольких лет смотрели на нее и сопереживали ей, если у нас есть сердце и мозги, можем только поддерживать любые ее решения.

Фигурное катание: новости и обзоры, расписание, результаты и общий зачет Гран-при

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7347135

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