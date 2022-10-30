Тарасова объяснила победу Петросян в Сочи тренировками у Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на победу Аделии Петросян на втором этапе «Гран-при России» в Сочи.

«Прекрасно. Аделия — молодец. Можно ли сказать, что она приятно удивила? Нет, она просто подчеркнула, что у этого тренера все катаются очень хорошо. Трусова? Не буду говорить о ней», — сказала Тарасова «СЭ».

Воспитанница Этери Тутбердизе опередила ближайшую соперницу, которой стала Софья Самоделкина, более чем на 20 баллов.